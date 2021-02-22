Радио Прабхупада. Лекции Шрилы Прабхупады, беседы, интервью

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На этой странице можно слушать Радио Прабхупада, лекции, беседы и интервью Шрилы Прабхупады 24 часа в сутки. Самое сокровенное знание в любой точке земного шара. Слушайте Шрилу Прабхупаду и для вас не останется ничего непознанного!
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Радио канал 1 (онлайн): Лекции Шрилы Прабхупады с русским переводом
Радио канал 2 (онлайн): Лекции Шрилы Прабхупады с русским переводом
Радио канал 3 (онлайн): Лекции Шрилы Прабхупады с русским переводом
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Радио канал 4 (онлайн): Лекции Шрилы Прабхупады на английском языке
Скачать лекции Шрилы Прабхупады
Полный архив лекций и бесед Шрилы Прабхупады с переводом на русский язык в хронологической последовательности 👉 Скачать
Архив оригинальных лекций на английском языке с транскрипцией в pdf 👉 Скачать
Супер, это знание нужно всем!
Харе Кришна! Вся слава Шриле Прабхупаде 🙏
Дорогие Преданные сайт очень комуникационный,но сегодня целый день не воспроизводятся лекции Шрилы Прабхупады.Радио онлайн вещает а вот воспроизводство лекций никак🙌
Большая ошибка в лекции переводчика Б.Г.6.1 1969 13 февраля
Переводчик …..святых людей не кладут в землюд(Шрила Прабхупа …именно Святых Людей кладу в землю по Ведичекой традиции.14мин 50 сек)
Я посмотрел транскрипцию: «Therefore saintly persons… Of course, in your country everyone is put into the grave after passing away, but in India, according to Vedic system, only very high personality, devotees, their body is not burned. It is considered spiritual. A sannyāsī’s body is not burned, because it is considered spiritual. So how it becomes spiritual? The same example: When the body has no more any material activities, simply spiritual activity in Kṛṣṇa consciousness, that body is spiritual.»
Шрила Прабхупада говорит, что в ведической системе тела святых не сжигают, подразумевая что их погружают в самадхи, переводчик запутался просто. К сожалению я никак не могу это исправить, тем более что этот плейлист подтягивается со стороннего ресурса. Спасибо Вам за внимательность к наследию Шрилы Прабхупады, это действительно важно.