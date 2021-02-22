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Радио Прабхупада. Лекции Шрилы Прабхупады, беседы, интервью

Радио Прабхупада: лекции, беседы, интервью Лекции
На чтение 1 мин Просмотров 15860 Опубликовано
Содержание
  1. Радио канал 1 (онлайн): Лекции Шрилы Прабхупады с русским переводом
  2. Радио канал 2 (онлайн): Лекции Шрилы Прабхупады с русским переводом
  3. Радио канал 3 (онлайн): Лекции Шрилы Прабхупады с русским переводом
  4. Радио канал 4 (онлайн): Лекции Шрилы Прабхупады на английском языке
  5. Скачать лекции Шрилы Прабхупады

На этой странице можно слушать Радио Прабхупада, лекции, беседы и интервью Шрилы Прабхупады 24 часа в сутки. Самое сокровенное знание в любой точке земного шара. Слушайте Шрилу Прабхупаду и для вас не останется ничего непознанного!

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Радио канал 1 (онлайн): Лекции Шрилы Прабхупады с русским переводом

Радио канал 2 (онлайн): Лекции Шрилы Прабхупады с русским переводом

Радио канал 3 (онлайн): Лекции Шрилы Прабхупады с русским переводом

*Для прослушивания этого канала требуется включить vpn (временная ситуация).

Радио канал 4 (онлайн): Лекции Шрилы Прабхупады на английском языке

Скачать лекции Шрилы Прабхупады

Полный архив лекций и бесед Шрилы Прабхупады с переводом на русский язык в хронологической последовательности 👉 Скачать

Архив оригинальных лекций на английском языке с транскрипцией в pdf 👉 Скачать

👉 Биография Шрилы Прабхупады

аудио прабхупада начинающим
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  1. Путник

    Супер, это знание нужно всем!

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    1. Ачинтйа дас автор

      Харе Кришна! Вся слава Шриле Прабхупаде 🙏

  2. Артур

    Дорогие Преданные сайт очень комуникационный,но сегодня целый день не воспроизводятся лекции Шрилы Прабхупады.Радио онлайн вещает а вот воспроизводство лекций никак🙌

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  3. Артур

    Большая ошибка в лекции переводчика Б.Г.6.1 1969 13 февраля
    Переводчик …..святых людей не кладут в землюд(Шрила Прабхупа …именно Святых Людей кладу в землю по Ведичекой традиции.14мин 50 сек)

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    1. Ачинтйа дас автор

      Я посмотрел транскрипцию: «Therefore saintly persons… Of course, in your country everyone is put into the grave after passing away, but in India, according to Vedic system, only very high personality, devotees, their body is not burned. It is considered spiritual. A sannyāsī’s body is not burned, because it is considered spiritual. So how it becomes spiritual? The same example: When the body has no more any material activities, simply spiritual activity in Kṛṣṇa consciousness, that body is spiritual.»

      Шрила Прабхупада говорит, что в ведической системе тела святых не сжигают, подразумевая что их погружают в самадхи, переводчик запутался просто. К сожалению я никак не могу это исправить, тем более что этот плейлист подтягивается со стороннего ресурса. Спасибо Вам за внимательность к наследию Шрилы Прабхупады, это действительно важно.

Цитаты:

Стоит человеку хоть раз серьезно и искренне произнести: „Мой дорогой Господь Кришна, я долгие годы жил в материальном мире, забыв Тебя, однако сейчас я предаюсь Тебе. Я Твой искренний и верный слуга. Пожалуйста, займи меня служением Тебе,“ — и он будет немедленно освобожден от оков майи. Вот Мой обет: если человек хотя бы однажды всерьез отдаст себя Мне со словами: „Мой дорогой Господь, с этого дня я Твой“ — и будет молить Меня о бесстрашии, Я без промедления избавлю его от всех страхов. С этой минуты он постоянно будет в безопасности.

— Шрила Прабхупада, Шри Чайтанья-чаритамрита, Мадхйа-лила 22.33-34

Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе

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